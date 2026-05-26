Durante la stagione invernale 20252026, i sei centri traumatologici in Val d’Aosta hanno registrato 6.891 accessi, con un aumento del 45,4 per cento rispetto all’anno precedente. Non sono stati segnalati casi che abbiano messo in pericolo la vita dei pazienti. La crescita degli accessi si concentra principalmente nelle località turistiche della regione. L’ospedale principale ha garantito la gestione di tutti i traumi senza interruzioni o criticità.

I sei centri traumatologici distribuiti nelle località turistiche valdostane hanno registrato 6.891 accessi durante la stagione invernale 20252026, segnando un incremento del 45,4 per cento rispetto ai 4.740 casi della scorsa stagione. Il balzo dei numeri emerge dai dati forniti dall’Azienda sanitaria valdostana, che evidenzia come la rete di presidi territoriali sia diventata fondamentale per gestire l’afflusso di persone durante i mesi freddi. Nonostante l’alto numero di visite effettuate nei centri specializzati, solo 325 pazienti, ovvero meno del cinque per cento del totale, hanno dovuto essere trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traumi in Val d’Aosta: +45% di accessi ai centri, ospedale salvo

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