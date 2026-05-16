Rapinati e aggrediti nella notte ricoverati in ospedale per i traumi

Da genovatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono verificati due episodi di rapina nel centro storico, che hanno portato al ricovero di due persone in ospedale a causa di traumi. Poco dopo la mezzanotte, una donna di 36 anni, proveniente dalla Lombardia e presente in città per motivi di lavoro, ha riferito di essere stata seguita e aggredita da un uomo in vico Casana. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e ascoltando le testimonianze dei presenti.

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Doppia rapina questa notte nel centro storico. Poco dopo la mezzanotte, una donna di 36 anni proveniente dalla Lombardia e in città per lavoro ha raccontato di essere stata seguita e aggredita da un uomo in vico Casana.Secondo la testimonianza della donna, il malintenzionato l’avrebbe colpita con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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