Rapinati e aggrediti nella notte ricoverati in ospedale per i traumi
Nella notte si sono verificati due episodi di rapina nel centro storico, che hanno portato al ricovero di due persone in ospedale a causa di traumi. Poco dopo la mezzanotte, una donna di 36 anni, proveniente dalla Lombardia e presente in città per motivi di lavoro, ha riferito di essere stata seguita e aggredita da un uomo in vico Casana. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e ascoltando le testimonianze dei presenti.
Doppia rapina questa notte nel centro storico. Poco dopo la mezzanotte, una donna di 36 anni proveniente dalla Lombardia e in città per lavoro ha raccontato di essere stata seguita e aggredita da un uomo in vico Casana.Secondo la testimonianza della donna, il malintenzionato l’avrebbe colpita con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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