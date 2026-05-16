Rapinati e aggrediti nella notte ricoverati in ospedale per i traumi

Nella notte si sono verificati due episodi di rapina nel centro storico, che hanno portato al ricovero di due persone in ospedale a causa di traumi. Poco dopo la mezzanotte, una donna di 36 anni, proveniente dalla Lombardia e presente in città per motivi di lavoro, ha riferito di essere stata seguita e aggredita da un uomo in vico Casana. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e ascoltando le testimonianze dei presenti.

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