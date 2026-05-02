Il Tribunale di Aosta ha reso noto che il presidente della Regione Valle d’Aosta è decaduto dalla carica, in quanto risultato ineleggibile per limiti di mandato. La decisione si basa su una verifica legale riguardante i requisiti necessari per ricoprire la posizione istituzionale. La dichiarazione di decadenza è stata pubblicata ufficialmente e comporta la cessazione immediata delle funzioni del presidente coinvolto. La decisione apre la strada a eventuali provvedimenti successivi.

“L’Union Valdôtaine – si legge in un comunicato – prende atto della decisione resa dal Tribunale civile di Aosta, nel rispetto delle istituzioni”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Regione Val d’Aosta: Tribunale dichiara decaduto il presidente Testolin. “Ineleggibile per limiti di mandato”

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