Trasporto scolastico a Gragnano | la deputata Patriarca assolta dopo 17 anni
Dopo 17 anni, la deputata è stata assolta nel processo sul trasporto scolastico a Gragnano. La decisione è arrivata in tribunale, chiudendo un procedimento durato quasi due decenni. La vicenda ha coinvolto accuse legate alla gestione del servizio di trasporto scolastico, poi smentite in sede giudiziaria. La sentenza ha sancito l’assenza di responsabilità da parte dell’imputata. La notizia viene comunicata in una nota ufficiale, senza ulteriori commenti.
“La fine di un incubo, la parola fine ad una vicenda che si trascina da 17 anni e che ha provocato tantissima, inspiegabile sofferenza. Da sindaco di Gragnano fui accusata del reato di tentata concussione per una vicenda relativa alla gara del trasporto scolastico. Travolsero un'intera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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