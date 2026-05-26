Trasporto scolastico a Gragnano | la deputata Patriarca assolta dopo 17 anni

Notizia in breve

Dopo 17 anni, la deputata è stata assolta nel processo sul trasporto scolastico a Gragnano. La decisione è arrivata in tribunale, chiudendo un procedimento durato quasi due decenni. La vicenda ha coinvolto accuse legate alla gestione del servizio di trasporto scolastico, poi smentite in sede giudiziaria. La sentenza ha sancito l’assenza di responsabilità da parte dell’imputata. La notizia viene comunicata in una nota ufficiale, senza ulteriori commenti.