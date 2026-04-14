Trasporto scolastico a Salerno nuovo bando dopo i rincari

Il Comune di Salerno ha annunciato l’avvio delle procedure per un nuovo bando relativo al servizio di trasporto scolastico. La decisione arriva dopo che sono stati registrati aumenti nei costi e il contratto con l’attuale azienda affidataria non è stato rinnovato. La scelta di un nuovo operatore è finalizzata alla gestione del servizio per l’anno scolastico in corso.

Nuovo bando in arrivo per il servizio di trasporto scolastico in città. Dopo i rincari e il mancato rinnovo del contratto da parte della ditta attualmente affidataria, il Comune di Salerno ha avviato le procedure per individuare un nuovo operatore economico. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico, evitando disagi per studenti e famiglie. Il contratto in scadenza. Attualmente il servizio è regolato dal contratto stipulato il 16 gennaio 2024, relativo al triennio scolastico 20232026, che comprende anche le attività di trasporto per le uscite extrascolastiche. L’accordo scadrà nel giugno 2026, in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico in corso.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Trasporto scolastico a Salerno, nuovo bando dopo i rincari Trasporto scolastico gratuito a Cesenatico: al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027Sono aperte le iscrizioni per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le scuole dell’infanzia, elementari e...