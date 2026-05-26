Dopo 17 anni, un uomo è stato assolto da un’accusa di reato mai commesso. La sentenza ha chiuso un procedimento giudiziario iniziato nel 2006, che ha causato lunga sofferenza e incertezza. La decisione è stata comunicata in una udienza di tribunale, con l’annullamento di tutte le accuse nei confronti dell’imputato. La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’assoluzione, senza condanna né richieste di risarcimento.

Tempo di lettura: 2 minuti “La fine di un incubo, la parola fine ad una vicenda che si trascina da 17 anni e che ha provocato tantissima, inspiegabile sofferenza. Da sindaco di Gragnano fui accusata del reato di tentata concussione per una vicenda relativa alla gara del trasporto scolastico. Travolsero un’intera amministrazione gettando ombre dove non c’erano. Abbiamo tutti pagato un prezzo troppo alto per un processo che non aveva ragione di esistere. Dedico quest’assoluzione a una bambina che non è mai nata perché quando fui travolta dal provvedimento cautelare di allontanamento fuori regione avevo in corso una gravidanza difficile”: lo dice la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Patriarca (FI): “Dopo 17 anni si conclude un incubo, assolta da un reato mai commesso”

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