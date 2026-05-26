Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Arezzo durante un controllo stradale. Nel veicolo, un furgone, sono stati trovati e sequestrati circa 20 chili di droga. La sostanza stupefacente proveniva dalla Capitale e stava per essere trasportata in Toscana. L’arresto è stato effettuato sul momento, e l’uomo è stato portato in caserma. Il sequestro rappresenta un intervento diretto contro il traffico di sostanze illegali lungo questa tratta.

AREZZO Trasportava droga da Roma verso la Toscana, nascosta all’interno di un furgone. Un corriere è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Arezzo dopo un controllo stradale che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti. Il blitz è scattato sabato sera, intorno alle 20.30, durante un servizio di pattugliamento del territorio. I militari hanno intimato l’alt a un Fiat Doblò dopo aver notato una manovra sospetta. Alla guida c’era un uomo di origine romana, che fin da subito avrebbe mostrato segni di nervosismo, insospettendo ulteriormente i carabinieri. A quel punto è scattata la perquisizione approfondita del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasportava 20 chili di droga dalla Capitale. Blitz dei carabinieri: corriere arrestato

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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