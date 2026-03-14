Arrestato corriere della droga proveniente dalla capitale

I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza una donna di 30 anni, di origini nigeriane e residente in provincia di Pescara, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nel contesto di un'operazione di controllo, che ha portato al fermo della donna e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Arezzo, 14 marzo 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza una 30enne di origini nigeriane, ma residente in provincia di Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, inserita nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell’Arma sulle principali arterie di collegamento, sia stradali che ferroviarie, che attraversano il territorio della provincia di Arezzo, ha consentito di intercettare la donna all’uscita della Stazione Ferroviaria di Terontola. La 30enne, alla vista dei militari, ha cercato di raggiungere l’esterno della Stazione senza passare dai... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato corriere della droga proveniente dalla capitale Articoli correlati In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Pedinato e arrestato: corriere della droga tradito dal fiuto della Squadra Mobile, sequestrati 20 mila euroCorriere della droga stanato dalla Squadra Mobile di Forlì dopo esser stato pedinato. Pian Camuno, smantellato market della droga da 400mila euro al mese Approfondimenti e contenuti su Arrestato corriere Temi più discussi: Si fa spedire la droga in un pacco tramite corriere espresso: arrestato 25enne di Sassari; Maggiore della finanza si finge corriere e consegna pacco con 11 chili di hashish: arrestato 28enne; La colpisce con una sciabola e la stupra ripetutamente: arrestato a Bottanuco marocchino di 43 anni; La droga arriva con il corriere espresso, pusher arrestato a Sassari. Arrestato corriere della droga, sorpreso alla guida di un camion con oltre 15 chili di cocainaErano i primi minuti di un ordinario servizio di vigilanza autostradale, in ore antimeridiane, quando, gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos, hanno intimato l’alt ad un t ... grandangoloagrigento.it Arrestato un corriere della droga: nel furgone 5 chili di stupefacenteArrestato 40enne italiano, da qualche anno residente a Sassoferrato: era un corriere della droga. E’ stato beccato dagli agenti di polizia nella capitale con 3 chili di cocaina e 2 di hashish. Era ... ilrestodelcarlino.it La droga arriva con il corriere espresso: pusher arrestato a Sassari Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/03/10/la-droga-arriva-con-il-corriere-espresso-pusher-arrestato-a-sassari/ - facebook.com facebook La droga arriva con il corriere espresso, pusher arrestato a Sassari. Operazione congiunta dei carabinieri e Guardia di Finanza #ANSA x.com