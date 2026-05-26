La UIL ha chiesto ai nuovi sindaci di concentrarsi su lavoro e sicurezza. Le richieste principali riguardano l’adozione di misure per migliorare le condizioni lavorative e garantire la sicurezza nei territori. La stabilità amministrativa di Marsala e Campobello potrebbe facilitare il dialogo sociale, ma non sono stati forniti dettagli su come questa influisca sulle priorità della UIL. La richiesta si focalizza su interventi concreti per il benessere dei lavoratori e la sicurezza pubblica.

? Domande chiave Quali sono le tre priorità richieste dalla UIL ai nuovi sindaci?. Come influenzerà il dialogo sociale la stabilità di Marsala e Campobello?. Perché l'agricoltura e il turismo sono decisivi per i nuovi amministratori?. Chi dovrà garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio?.? In Breve Sindaci Patti, Mangiaracina e Sutera gestiranno Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina.. Tommaso Macaddino evidenzia il ruolo strategico di agricoltura e turismo per il territorio.. Priorità sindacali su dignità lavorativa, sicurezza impieghi e potenziamento servizi sociali locali.. Dialogo sociale tra sindacato e amministrazioni influenzerà benessere di giovani e pensionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trapanese: la UIL chiede ai nuovi sindaci lavoro e sicurezza

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