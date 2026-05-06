Un recente dibattito riguarda la possibilità di considerare come omicidi i decessi avvenuti sul lavoro, in particolare in caso di omissione delle misure di sicurezza. La questione nasce dall’analisi di incidenti mortali in cantiere e dalla frequente mancanza di rispetto delle norme di protezione, spesso motivata dalla pressione di aumentare la produttività. Si esploreranno le implicazioni di eventuali modifiche legislative e le ragioni di questa diffusa negligenza.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe la legge se i morti in cantiere fossero considerati omicidi?. Perché le aziende ignorano i dispositivi di protezione per aumentare la produzione?. Chi dovrebbe finanziare l'aumento degli ispettori per garantire la sicurezza?. Quali sono le conseguenze economiche per le famiglie dopo un incidente mortale?.? In Breve Bombardieri denuncia ritmi produttivi eccessivi e mancato uso dispositivi protezione a Montesilvano. Richiesta aumento ispettori e investimenti formazione per prevenire nuovi decessi cantieri. Impatto economico e dolore per famiglie colpite da luttuosi episodi in fabbrica. Proposta modifica normativa per trattare legalmente come omicidi i casi segnalati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uil: l’omicidio sul lavoro per punire chi ignora la sicurezza

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