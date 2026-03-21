La Uil a congresso | Più sicurezza sul lavoro

Da ilrestodelcarlino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il congresso, i rappresentanti della Uil hanno evidenziato la necessità di ridurre il lavoro precario e aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si sono concentrati sull'importanza di rafforzare la vigilanza contro i contratti pirata e di migliorare le condizioni di tutela per i lavoratori. L'iniziativa si è focalizzata su temi di tutela e controllo nel settore lavorativo.

Meno lavoro precario, più sicurezza sui luoghi di lavoro, attenzione e vigilanza sui contratti pirata. Sono questi alcuni dei temi al centro del congresso territoriale della Uil Ravenna - al Pala De André il 24 e 25 marzo e vedrà la partecipazione del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri – e che è stato presentato ieri dal segretario generale Uil Ravenna Carlo Sama. Iniziando dal tema della precarietà Sama ha ricordato come dai dati Inps risulti che a Ravenna l’87% dei nuovi ingressi nel mondo del lavoro avvengano con tratti a termine (dal tempo determinato alla somministrazione passando dal lavoro intermittente) e questa è una tendenza "che impedisce ai giovani di guardare con fiducia al futuro anche perché sono contratti che non consentono nemmeno un finanziamento per un acquisto e figuriamoci, dunque, un mutuo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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