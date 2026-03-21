La Uil a congresso | Più sicurezza sul lavoro

Durante il congresso, i rappresentanti della Uil hanno evidenziato la necessità di ridurre il lavoro precario e aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si sono concentrati sull'importanza di rafforzare la vigilanza contro i contratti pirata e di migliorare le condizioni di tutela per i lavoratori. L'iniziativa si è focalizzata su temi di tutela e controllo nel settore lavorativo.

Meno lavoro precario, più sicurezza sui luoghi di lavoro, attenzione e vigilanza sui contratti pirata. Sono questi alcuni dei temi al centro del congresso territoriale della Uil Ravenna - al Pala De André il 24 e 25 marzo e vedrà la partecipazione del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri – e che è stato presentato ieri dal segretario generale Uil Ravenna Carlo Sama. Iniziando dal tema della precarietà Sama ha ricordato come dai dati Inps risulti che a Ravenna l’87% dei nuovi ingressi nel mondo del lavoro avvengano con tratti a termine (dal tempo determinato alla somministrazione passando dal lavoro intermittente) e questa è una tendenza "che impedisce ai giovani di guardare con fiducia al futuro anche perché sono contratti che non consentono nemmeno un finanziamento per un acquisto e figuriamoci, dunque, un mutuo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Uil a congresso: "Più sicurezza sul lavoro" Articoli correlati Leggi anche: Il lavoro al tempo dell’algoritmo. Metalmeccanici Uil a congresso Incidente sul lavoro a Belpasso, De Vardo e Potenza (Feneal Uil): “Serve una svolta sulla sicurezza”Il segretario generale della Feneal Uil Sicilia ribadisce la necessità di fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e di accertare rapidamente... La stagione congressuale della Uil Marche parte da Cagli Tutto quello che riguarda La Uil a congresso Più sicurezza sul... Temi più discussi: Uil Pensionati, il congresso regionale riconferma la segretaria regionale; Uil Ravenna a congresso: ecco le sfide per il futuro del lavoro; La Uil a congresso: Più sicurezza sul lavoro; Primo congresso Uil FP: Serve rendere di nuovo attrattivo il lavoro pubblico. La Uil a congresso: Più sicurezza sul lavoroMeno lavoro precario, più sicurezza sui luoghi di lavoro, attenzione e vigilanza sui contratti pirata. Sono questi alcuni dei temi al centro del congresso territoriale della Uil Ravenna - al Pala De ... ilrestodelcarlino.it Uil Ravenna a congresso: ecco le sfide per il futuro del lavoroDalla sicurezza al contrasto alla precarietà: i temi in campo il 24 e il 25 marzo, a livello nazionale e locale. Inaugurazione di una mostra a tema dove le arti si incontrano ... ravenna24ore.it Funzione pubblica Cgil e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dell'ospedale e chiesto al prefetto l’apertura immediata della procedura di raffreddamento e conciliazione. Al centro della protesta ci sono carenze di organico, carichi di lav facebook