Transnistria | il decreto di Putin facilita i passaporti russi
Il decreto di Putin semplifica l’ottenimento della cittadinanza russa in Transnistria, eliminando alcuni esami richiesti in precedenza. Non sono più necessari test di lingua e di storia russa per la naturalizzazione. Le nuove norme riducono le procedure e i tempi necessari per diventare cittadini russi in questa regione. La modifica si applica ai residenti che fanno domanda di cittadinanza, rendendo più agevole il processo di naturalizzazione.
? Punti chiave Come cambiano i requisiti per ottenere la cittadinanza russa in Transnistria?. Quali esami sono stati eliminati per facilitare la naturalizzazione locale?. Perché Mosca sta accelerando la distribuzione dei passaporti in questa regione?. Come può il nuovo numero di cittadini russi giustificare un intervento militare?.? In Breve Eliminazione test obbligatori su lingua, storia e diritto per residenti della Transnistria.. Rimozione obbligo di dimostrare residenza stabile sul territorio della Federazione Russa.. Mosca punta a proteggere i nuovi cittadini russi tramite basi legali militari.. Procedura snellita per la popolazione della regione separatista della Moldavia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Nonno firma il decreto che semplifica l'ottenimento della cittadinanza russa per gli abitanti della Transnistria. Sicuramente sta tramando qualcosa, in Ucraina era iniziato tutto così. x.com
putin firma un decreto per semplificare la distribuzione dei passaporti russi in Transnistria, regione separatista della Moldavia sostenuta dal Cremlino. Lo stesso schema era già stato utilizzato in Crimea e nel Donbas: prima i passaporti russi, poi la narrativ facebook
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