Transnistria | il decreto di Putin facilita i passaporti russi

Notizia in breve

Il decreto di Putin semplifica l’ottenimento della cittadinanza russa in Transnistria, eliminando alcuni esami richiesti in precedenza. Non sono più necessari test di lingua e di storia russa per la naturalizzazione. Le nuove norme riducono le procedure e i tempi necessari per diventare cittadini russi in questa regione. La modifica si applica ai residenti che fanno domanda di cittadinanza, rendendo più agevole il processo di naturalizzazione.