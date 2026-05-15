Putin apre ai residenti della Transnistria | cittadinanza russa con procedura semplificata
Il presidente russo ha firmato un decreto che permette ai residenti della Transnistria, regione separatista della Moldavia, di ottenere la cittadinanza russa attraverso una procedura più semplice. Questa decisione si applica alle persone che vivono nella regione e che desiderano diventare cittadini russi. La misura mira a facilitare l’accesso alla cittadinanza per i residenti della Transnistria, senza richiedere i passaggi complessi normalmente previsti. La regione ha una forte presenza filorussa e da tempo riceve attenzione in ambito internazionale.
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che introduce una procedura semplificata per concedere la cittadinanza russa ai residenti della Transnistria, regione separatista filorussa della Moldavia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Tass, che ha pubblicato i dettagli del provvedimento approvato dal Cremlino. Cittadinanza russa facilitata per i residenti della regione. Secondo quanto previsto dal decreto, potranno richiedere la cittadinanza russa attraverso una procedura agevolata i cittadini stranieri e gli apolidi maggiorenni, legalmente capaci e residenti in modo stabile in Transnistria al momento dell’entrata in vigore del provvedimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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