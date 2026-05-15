Putin apre ai residenti della Transnistria | cittadinanza russa con procedura semplificata

Il presidente russo ha firmato un decreto che permette ai residenti della Transnistria, regione separatista della Moldavia, di ottenere la cittadinanza russa attraverso una procedura più semplice. Questa decisione si applica alle persone che vivono nella regione e che desiderano diventare cittadini russi. La misura mira a facilitare l’accesso alla cittadinanza per i residenti della Transnistria, senza richiedere i passaggi complessi normalmente previsti. La regione ha una forte presenza filorussa e da tempo riceve attenzione in ambito internazionale.

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