La presidente della Moldavia ha denunciato un piano messo in atto da funzionari russi che prevede la distribuzione di passaporti alla popolazione della regione della Transnistria. Secondo quanto affermato, questa iniziativa potrebbe facilitare il reclutamento di cittadini come soldati e rappresenta una minaccia per le possibilità di adesione della Moldavia all’Unione Europea. La discussione si concentra anche sulle conseguenze di una nuova legge russa che, secondo le accuse, potrebbe ostacolare l’ingresso del paese nell’UE.

? Domande chiave Come può un passaporto diventare un'arma per reclutare soldati? Perché la nuova legge russa minaccia l'ingresso della Moldavia nell'UE? Chi sono i soggetti che potrebbero alimentare il conflitto in Ucraina? Quali conseguenze avrà questo decreto sulla sovranità della Transnistria??? In Breve Decreto Putin firmato venerdì scorso per facilitare cittadinanza russa in Transnistria. Sandu punta sull'integrazione europea dopo status di candidato UE nel 2022. Negozia . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moldavia, Sandu denuncia il piano di Putin: passaporti per la Transnistria

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