Transizione amministrativa ad Avellino | passaggio di consegne tra Pizza e Perrotta

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha incontrato il Commissario Straordinario del Comune, Giuliana Perrotta. La consegna delle funzioni si è svolta nella stanza della commissaria al primo piano di Palazzo di Città.

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Il neo sindaco di Avellino, l'avvocato Nello Pizza, ha incontrato il Commissario Straordinario del Comune, la dottoressa Giuliana Perrotta, nella stanza della commissaria al primo piano di Palazzo di Città.Un incontro istituzionale che segna l'avvio ufficiale del passaggio di consegne tra la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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