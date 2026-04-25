Mastella | Consolidiamo il Centro ad Avellino Pizza spero di averti collega tra poche settimane

Oggi i candidati della Lista Mastella Noi di Centro sono stati invitati a partecipare a un messaggio di avvio della campagna elettorale. In esso, il leader del partito ha annunciato l’intenzione di rafforzare la presenza del centro ad Avellino e ha espresso speranza di coinvolgere un collega nelle prossime settimane. Il messaggio si rivolge a coloro che hanno deciso di candidarsi con questa lista, definendola un’esperienza importante.

Il messaggio ai candidati della Lista Mastella Noi di Centro:“Parte oggi, care amiche e cari amici che avete scelto di candidarvi con il nostro partito, una straordinaria avventura. Le Amministrative di Avellino, dopo gli importanti risultati che abbiamo raccolto tanto alle Regionali quanto alle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Mastella a Pizza: “Spero di averti come collega Sindaco”Tempo di lettura: < 1 minutoIl messaggio ai candidati della Lista Mastella Noi di Centro a sostegno del candidato sindaco del campo largo di... Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Approfondimenti e contenuti Mastella a Pizza: Spero di averti come collega tra poche settimaneIl messaggio di Clemente Mastella ai candidati della Lista Mastella Noi di Centro: Parte oggi, care amiche e cari amici che avete scelto di candidarvi con il nostro partito, una straordinaria avventu ... irpinianews.it Clemente Mastella: «Senza i moderati il centrosinistra non vince»Primarie o non primarie (che non vuole), Clemente Mastella osserva: «Senza un centro, come era la Margherita, il centrosinistra non vince». Poi sulle primarie: «Sono contrario: ... ilmattino.it