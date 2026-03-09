Milano nuovo incidente per un tram | un mezzo della linea 15 esce dai binari

Lunedì mattina un tram della linea 15 è uscito dai binari a Rozzano, vicino a Milano, nei pressi del centro commerciale Fiordaliso. La carrozza centrale del mezzo si è fermata fuori traccia, causando probabilmente disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente, che è stato segnalato poco prima delle ore 8.

Lunedì mattina, la carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all’altezza del centro commerciale Fiordaliso. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura stava appena ripartendo da una fermata e procedeva a bassa velocità, circostanza che ha evitato conseguenze per i passeggeri presenti a bordo. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha comportato l’immediata interruzione della linea 15, con disagi per i cittadini. Per garantire la mobilità, è stato istituito un servizio sostitutivo di autobus lungo l’intera tratta. Leggi anche: Milano, tram deraglia vicino alla stazione Centrale: secondo episodio in pochi giorni La sequenza di incidenti sui tram milanesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

