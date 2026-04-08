Santa Maria Capua Vetere si trova a perdere un'icona della boxe locale con la scomparsa di Vincenzo Varone, riconosciuto come un maestro che ha formato numerosi giovani nel corso degli anni. La sua morte è stata comunicata nelle ore precedenti al 7 aprile 2026. La comunità si stringe attorno alla memoria di chi ha dedicato gran parte della vita a insegnare e promuovere la disciplina della boxe nella zona.

Santa Maria Capua Vetere piange la perdita di Vincenzo Varone, storico istruttore di boxe, scomparso nelle ore precedenti al 7 aprile 2026. La comunità sportiva locale affronta il vuoto lasciato da un uomo che ha plasmato l’identità della disciplina nel territorio. L’improvviso addio di Varone colpisce profondamente il tessuto sociale di Santa Maria Capua Vetere, dove l’uomo era riconosciuto non solo come tecnico della nobile arte, ma come un pilastro morale per i giovani. Il suo operato ha permesso a generazioni di pugili di crescere tecnicamente e umanamente. La notizia ha generato un’ondata di commozione immediata, con una pioggia di tributi che hanno occupato le piattaforme social. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boxe, addio a Vincenzo Varone: il maestro che ha guidato i giovani

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