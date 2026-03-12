Milano Marathon 2026 cambia tutto | il nuovo percorso e lo storico traguardo in Duomo

La maratona di Milano 2026 si svolgerà il 12 aprile e sarà la ventiquattresima edizione dell’evento. La gara avrà un percorso rivisto rispetto alle edizioni precedenti e il traguardo sarà posizionato nello storico piazzale del Duomo. La manifestazione è organizzata dalla società che gestisce l’evento e coinvolge atleti provenienti da diversi paesi.

Non solo agonismo. Con 51 punti musica e la staffetta solidale da 2 milioni di euro, la nuova Wizz Air Milano Marathon punta al record di iscritti La ventiquattresima edizione della maratona di Milano, la Wizz Air Milano Marathon, si terrà il 12 aprile 2026 e avrà una struttura diversa rispetto al passato. La novità principale riguarda il percorso, che non sarà più ad anello: la partenza è fissata in corso Sempione, davanti all'Arco della Pace, mentre il traguardo sarà in piazza del Duomo. Gli organizzatori di Rcs Sports & Events hanno presentato i dettagli dell'evento nelle scorse ore a Palazzo Marino. Il cambio di percorso serve a rendere la gara più veloce, specialmente nei primi 13 chilometri, e a facilitare la gestione logistica della partenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

