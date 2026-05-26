Traguardo L’atletica Perugia conquista la B Vossi | Un grande risultato

La squadra maschile dell’Atletica Perugia ha ottenuto la promozione in serie B. La società, guidata dal presidente Sorci e dal direttore generale Sintini, ha conquistato il nuovo livello della competizione. La vittoria permette all’atletica della città di entrare nella seconda divisione nazionale. La squadra ha raggiunto il risultato attraverso le performance nelle gare di categoria. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi atleti.

Perugia ha una nuova società nella serie “B” dell’atletica leggera, grazie alla promozione ottenuta dalla squadra maschile dell’ Atletica Perugia, guidata dal presidente Sorci e dal direttore generale Jack Sintini. Un risultato atteso da tempo dal movimento maschile dell’atletica Perugia che mancava dalla Cadetteria ormai da diversi anni. La “B” – spiegano dalla società perugina - è solo un punto di partenza conquistato dal sodalizio biancorosso: un vero e proprio miracolo sportivo visto che in soli due anni Atletica Perugia ha scalato le classifiche nazionali ritagliandosi stabilmente un ruolo da protagonista nell’atletica nazionale sia con prestazioni individuali che di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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