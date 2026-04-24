Dati conquista la maglia rossa davanti a Pidcock | Grazie a Garibbo abbiamo portato a casa un grande traguardo

Dopo la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps, Giulio Pellizzari ha conquistato la vittoria, coprendo i 128,5 chilometri tra Trento e Bolzano. Con questa vittoria, ha mantenuto il primato in classifica generale, consolidando il risultato finale. La gara si è conclusa con Pellizzari davanti al colombiano Egan Bernal e all’olandese Thymen Arensman, entrambi della squadra INEOS Grenadiers. Durante la corsa, Dati ha ottenuto la maglia rossa, grazie anche all’aiuto di un compagno.

Giulio Pellizzari vince la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps, la Trento-Bolzano di 128,5 chilometri, consolida il primato in classifica e porta a casa il meritato successo finale davanti al colombiano Egan Bernal e all’olandese Thymen Arensman della INEOS Grenadiers. L’alfiere della Red Bull non è però l’unico azzurro ad esultare. Tommaso Dati torna a casa con la Maglia Rossa della classifica a punti. Il corridore toscano, vincitore della tappa inaugurale e secondo nella terza frazione, è riuscito a conquistare la graduatoria della regolarità pur terminando a pari merito con Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), a sua volta vincitore di una tappa e secondo in un’altra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dati conquista la maglia rossa davanti a Pidcock: “Grazie a Garibbo abbiamo portato a casa un grande traguardo” Notizie correlate Terza tappa Tour of Alps 2026: Pidcock brucia Dati allo sprint. Pidcock resta leaderTom Pidcock si prende la rivincita su Tommaso Dati nella terza tappa del Tour of Alps 2026,da Laces ad Arco di 174 km, battendo allo sprint il... CICLOCROSS: l’atleta valdarnese ancora protagonista ai mondiali in olanda dove è giunta decima al traguardo. Elisa Ferri conquista il titolo italiano under 23 e vola anche con la maglia azzurraAREZZO Dopo aver confermato il proprio dominio nel ciclocross nazionale conquistando il titolo italiano Under 23 sul tracciato di Brugherio, Elisa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tour of the Alps 2026: Tommaso Dati batte Pidcock a Innsbruck e conquista la maglia di leader; Tommaso Dati vince la prima tappa del Tour of the Alps 2026; Tommaso Dati, un lampo a Innsbruck prima tappa al Tour of the Alpes; Tommaso Dati si aggiudica la prima tappa del Tour of the Alps. Dati conquista la maglia rossa davanti a Pidcock: Grazie a Garibbo abbiamo portato a casa un grande traguardoGiulio Pellizzari vince la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps, la Trento-Bolzano di 128,5 chilometri, consolida il primato in classifica e porta a ... oasport.it Tour, epico Ciccone: sulle orme di Chiappucci, 31 anni dopo un italiano conquista la maglia a poisMilano, 21 apr. (Adnkronos) - L'Oréal Italia ha svelato ieri 'The beauty circle', l’opera artistica di upcycling e recycling realizzata dal giovane artista Riccardo Lucii, vincitore del contest creati ... ilfattoquotidiano.it La rivincita di Tom Pidcock! Il britannico, secondo due giorni fa, conquista il successo nella terza tappa al Tour of The Alps (Laces-Arco, 175.1 km) dominando la volata davanti a Tommaso Dati, vincitore della frazione inaugurale, ed Egan Bernal! x.com La stoccata di Tommaso Dati nella prima tappa del Tour des AlpsPiega in volata Pidcock e conquista la seconda vittoria da professionista L’ottima giornata per il Team Ukyo è consolidata dal quinto posto di Federico Iacomoni - facebook.com facebook