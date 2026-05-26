Un incidente tra uno scuolabus e un treno si è verificato a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. L’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 26 maggio. Al momento si registrano vittime e feriti, anche se i numeri esatti non sono stati ancora comunicati. Le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e per le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita ufficialmente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 26 maggio a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. All’interno di un passaggio a livello, uno scuolabus e un treno si sono scontrati violentemente, provocando vittime e diversi feriti. L’impatto è stato devastante e ha immediatamente attivato i soccorsi e le autorità locali. Lo schianto al passaggio a livello. Secondo le prime informazioni diffuse dall’emittente VRT, sullo scuolabus viaggiavano l’autista, sette bambini e un accompagnatore. Al momento non è ancora chiaro chi tra i passeggeri del bus o del treno abbia perso la vita nell’incidente. La collisione è avvenuta pochi minuti dopo le 8 del mattino, in un punto ferroviario regolato da barriere e segnalazioni luminose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente in Belgio: scontro tra scuolabus e treno, ci sono vittime e feriti

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