Tragico incidente ferroviario a Settimo Torinese | persona investita da un treno in corsa morta

Notizia in breve

Una persona è morta questa mattina a Settimo Torinese dopo essere stata investita da un treno della linea Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stata colpita mentre si trovava sui binari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.