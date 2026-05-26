Tragico incidente ferroviario a Settimo Torinese | persona investita da un treno in corsa morta

Da torinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una persona è morta questa mattina a Settimo Torinese dopo essere stata investita da un treno della linea Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stata colpita mentre si trovava sui binari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.

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Una persona (si parla di un ragazzo, ma la circostanza è ancora da accertare) è deceduta nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio 2026, dopo essere stata investita da un treno della linea Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese nella zona della stazione ferroviaria di Settimo Torinese. Al momento la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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