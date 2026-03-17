Milano Rogoredo traffico ferroviario in tilt | morta persona investita da un treno

A Milano Rogoredo, oggi, un incidente ha causato la morte di una persona investita da un treno sui binari del binario 4. La stazione è rimasta paralizzata, con i treni fermi e i passeggeri in attesa. La Polizia è sul posto per le verifiche e per gestire la situazione. La circolazione ferroviaria è ancora interrotta.

Milano, 17 marzo 2026 – Tragedia sui binari e traffico ferroviario bloccato alla stazione di Milano Rogoredo al binario 4. Una persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo. Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tir Sul posto vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco che stanno lavorando per rimuovere il cadavere. Al lavoro anche 118 e polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi ma è possibile che si tratti di un gesto volontario quanto disperato Il traffico risulta interdetto anche ai binari 4 e 6 Articolo in aggiornamento 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morta persona investita da un treno Articoli correlati Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di... Persona investita da un treno all’alba: traffico ferroviario rallentato tra Parma e ReggioL’incidente è avvenuto poco prima delle 6 nei pressi della stazione di Reggio Emilia. Tutti gli aggiornamenti su Milano Rogoredo Argomenti discussi: Omicidio Mansouri a Milano, nuova pista sul movente: controllo della piazza di spaccio di Rogoredo. Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morta persona investita da un trenoAl momento sono bloccati i binari 4 e 6. Inevitabili ritardi e disagi mentre si cerca di ricostruire la dinamica della disgrazia ... ilgiorno.it Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di ... fanpage.it