Un uomo di 50 anni è deceduto in un incidente frontale avvenuto sulla Sr308, la strada nota come la Nuova Strada del Santo. L’incidente è avvenuto il giorno in cui il figlio compiva 18 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva preso ferie per festeggiare questa ricorrenza. La notizia si aggiunge a un bilancio di incidenti registrati lungo questa arteria nel corso degli ultimi mesi.

PADOVA - È morto il giorno del 18° compleanno del figlio. Ancora una vittima sulla Sr308, la nuova Strada del Santo. A lasciare la sua vita sull’asfalto nella tra 22 e 23 aprile, poco dopo la mezzanotte, Marco Grassetto, 50 anni, che viveva a Padova. L'incidente L’uomo era alla guida della sua Wolkswagen Polo in direzione Padova, quando all'altezza di Cadoneghe per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo invadendo l'opposta corsia di marcia: in quel momento in direzione opposta sopraggiungeva un camion condotto da un 55enne residente a Cadoneghe. L‘impatto frontale è stato violentissimo e Grassetto è rimasto incastrato all’interno dell'abitacolo contro il mezzo pesante dal quale l’autista è invece uscito illeso.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Grassetto muore a 50 anni nell'incidente frontale il giorno del 18° compleanno del figlio: «Aveva preso ferie per festeggiare»

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