Una bambina ucraina di quattro anni, residente nella provincia di Rimini, è stata dimessa dal pronto soccorso e poche ore dopo è deceduta. L’episodio si è verificato ieri mattina e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. La famiglia ha segnalato che la piccola aveva problemi di salute prima dell’episodio. La magistratura ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Una bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. La piccola era stata accompagnata venerdì sera alle 21,30 all’ambulatorio urgenze pediatriche per febbre comparsa intorno alle 18, senza altri sintomi. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali, il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari. Gli esami del sangue non avevano evidenziato infezioni. La febbre era scesa rapidamente dopo la somministrazione di paracetamolo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Dimessa dal Pronto soccorso, bambina di 4 anni muore poche ore dopo

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