Tragedia in montagna | 32enne precipita in un canalone del Monte Bianco e muore

Un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un canalone ripido nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia. I servizi di soccorso hanno confermato il decesso, intervenendo sul luogo dell’incidente. La vicenda si è verificata in un’area nota per le escursioni in montagna, dove le condizioni del terreno sono risultate particolarmente insidiose. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Un uomo di 32 anni è morto dopo essere precipitato in un ripido canalone nel massiccio del Monte Bianco (Alta Savoia), secondo quanto riportato dai servizi di soccorso. L’uomo è caduto nel Couloir Whymper sull'Aiguille Verte, una località molto frequentata dagli appassionati di sci estremo. «Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è stato dichiarato morto sul posto», ha affermato il plotone di gendarmeria d’alta montagna di Chamonix. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in montagna: 32enne precipita in un canalone del Monte Bianco e muore Francia, uomo muore cadendo in un canalone sul Monte BiancoUn uomo di 32 anni è morto oggi dopo essere caduto in un ripido canalone nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia in Francia, secondo quanto... Precipita in un canalone, muore a 25 anni davanti agli occhi dell'amicoUn altro dramma sulle montagne lombarde: un ragazzo di 25 anni, residente nel Milanese, ha perso la vita domenica mattina dopo essere scivolato e... Tragedia nel Traforo del Monte Bianco - L’Ultimo Viaggio di Spadino Tragedia in montagna: 32enne precipita in un canalone del Monte Bianco e muoreUn uomo di 32 anni è morto dopo essere precipitato in un ripido canalone nel massiccio del Monte Bianco (Alta Savoia) , secondo quanto riportato dai servizi ... gazzettadelsud.it Monte Bianco, tragedia al Grand Flambeau: un alpinista italiano morto, uno feritoCaduta di pietre sul Monte Bianco: un alpinista morto e uno gravemente ferito durante un corso per aspiranti guide alpine. montagna.tv