Tragedia sul lavoro | 3 operai morti tra presse e muletti in Italia

Tre operai sono deceduti in tre incidenti distinti in Italia, coinvolti da presse e muletti. In ciascun caso, le vittime sono state schiacciate durante le operazioni di lavoro. Le indagini stanno verificando eventuali carenze tecniche o misure di sicurezza insufficienti, che potrebbero aver contribuito agli incidenti. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause specifiche o su eventuali responsabilità.

? Punti chiave Come hanno fatto presse e muletti a causare tre morti contemporaneamente?. Quali lacune tecniche hanno permesso questi schiacciamenti in tre diverse aziende?. Perché i sindacati hanno proclamato uno scioprio immediato dopo la tragedia?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità per gli incidenti nei siti produttivi?.? In Breve Altopascio: Fim, Fiom e Uilm proclamano sciopero per l'ultima ora di ogni turno.. Catania: Procura apre fascicolo per omicidio colposo con gli aggiunti Scavone e Antonucci.. Cavriago: Medicina del Lavoro indaga sulle condizioni operative presso la ditta Mazzoni.. Altopascio: l'incidente alla pressa farmaceutica avviene intorno alle ore 11:40 a Spianate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Morti sul lavoro, a Genova operaio perde la vita sotto una pressa

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