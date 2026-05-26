Tragedia sul lavoro | 3 operai morti tra presse e muletti in Italia

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre operai sono deceduti in tre incidenti distinti in Italia, coinvolti da presse e muletti. In ciascun caso, le vittime sono state schiacciate durante le operazioni di lavoro. Le indagini stanno verificando eventuali carenze tecniche o misure di sicurezza insufficienti, che potrebbero aver contribuito agli incidenti. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause specifiche o su eventuali responsabilità.

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? Punti chiave Come hanno fatto presse e muletti a causare tre morti contemporaneamente?. Quali lacune tecniche hanno permesso questi schiacciamenti in tre diverse aziende?. Perché i sindacati hanno proclamato uno scioprio immediato dopo la tragedia?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità per gli incidenti nei siti produttivi?.? In Breve Altopascio: Fim, Fiom e Uilm proclamano sciopero per l'ultima ora di ogni turno.. Catania: Procura apre fascicolo per omicidio colposo con gli aggiunti Scavone e Antonucci.. Cavriago: Medicina del Lavoro indaga sulle condizioni operative presso la ditta Mazzoni.. Altopascio: l'incidente alla pressa farmaceutica avviene intorno alle ore 11:40 a Spianate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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