Tragedia sul lavoro | due operai morti cadendo da una gru

Due operai sono deceduti dopo essere caduti da una gru durante lavori di ristrutturazione in via Marturano a Palermo. Un collega è riuscito a salvarsi, mentre un altro è rimasto ferito gravemente. Attualmente sono in corso le indagini per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e le eventuali responsabilità. La tragedia ha suscitato attenzione tra le autorità e le forze dell'ordine.

Palermo - Crollo durante lavori di ristrutturazione in via Marturano: un collega si salva, un ferito grave, indagini in corso sulla sicurezza del cantiere. Una nuova tragedia sul lavoro scuote la città. Due operai hanno perso la vita dopo essere precipitati da una gru durante interventi di ristrutturazione in via Ruggero Marturano. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori si trovavano all’interno del cestello elevatore, che si sarebbe improvvisamente ribaltato, facendoli cadere da un’altezza di circa dieci piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia sul lavoro: due operai morti cadendo da una gru Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru Tragedia sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru Temi più discussi: Tragedia sul lavoro. Precipita cestello con due lavoratori, morto il padre e grave il figlio; Tragedia sul lavoro nel Rodigino: operaio muore dopo una caduta, tre indagati; Due indagati per la morte dell'operaio a Sicignano: disposta l'autopsia; Modena, 73enne muore cadendo dal cestello di una gru. Grave il figlio. Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano: morti due operai a PalermoIncidente sul lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Uil Sicilia: Inaccettabile. Accedi ... fanpage.it Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruLa tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici ... tg24.sky.it Tragedia intorno alle 12,30 di oggi lungo la A18 nei pressi dello svincolo di San Gregorio di Catania. In un drammatico incidente stradale ha perso la vita il conducente di una moto di grossa cilindrata. Scattato l’allarme inutili si sono rivelati i soccorsi, sul posto - facebook.com facebook #TG2000 - 35 anni fa la tragedia della #MobyPrince #10aprile #livorno #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com