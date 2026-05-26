Due operai sono morti in due incidenti distinti tra Catania e il Reggiano, entrambi coinvolgendo muletti. In un caso, il carrello elevatore è caduto da un’altezza, provocando la morte di un uomo di 45 anni. Nell’altro, un altro lavoratore di 38 anni è rimasto schiacciato dal mezzo durante le operazioni di movimentazione. La Procura di Catania sta conducendo indagini sul trentenne di 30 anni coinvolto nell’incidente, verificando eventuali responsabilità o negligenze.

? Punti chiave Come sono avvenuti i due incidenti con i carrelli elevatori?. Quali indagini sta conducendo la Procura di Catania sul trentenne?. Perché si è verificata una coincidenza temporale tra i due drammi?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità per l'omissione della sicurezza?.? In Breve L'aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci aprono fascicolo per omicidio colposo.. La magistratura di Catania dispone il sequestro dell'area logistica coinvolta nel primo incidente.. L'incidente nel reggiano avviene presso la ditta Mazzoni nel comune di Cavriago.. Intervengono agenti delle Volanti e personale Spresal dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia con i muletti: due operai morti tra Catania e il Reggiano

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L'Aquila. Incidente sul lavoro a Bazzano, muore un operaio di 47 anni

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