Cinque subacquei italiani sono morti nella grotta sottomarina alle Maldive, ora pubblicate foto della “grotta degli squali”. Le immagini mostrano l’ambiente in cui si è verificata la tragedia, mentre le autorità continuano le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sulle cause dell’incidente. La pubblicazione delle foto è finalizzata a approfondire le verifiche sulla dinamica dell’accaduto. La vicenda resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Nuove immagini mostrano la grotta sottomarina alle Maldive dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani, mentre gli investigatori continuano a indagare sulla tragedia. Sono state ora diffuse le prime immagini dall’interno della grotta sottomarina alle Maldive dove sono morti cinque subacquei italiani. I corpi di quattro delle vittime sono stati rimpatriati a Milano sabato 23 maggio, mentre la procura italiana prosegue le indagini per omicidio colposo relative al devastante incidente. La tragedia si è consumata in una grotta situata ad almeno 20 metri di profondità. Le vittime sono state identificate come la biologa marina 52enne Monica... 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tragedia Maldive: pubblicate foto della “grotta degli squali”

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Maldive, nel buio della grotta sommersa: ecco dove si trovano i corpi degli italiani dispersi

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La tragedia delle #Maldive. La squadra di soccorritori finlandesi pubblica le prime foto della grotta in cui hanno perso la vita i cinque sub italiani. La sabbia e il buio li ha fatti smarrire, dice al Tg1 la direttrice del team internazionale. #Tg1 Gian Vito Cafaro x.com

Le Maldive creeranno regolamenti per il diving tecnico in risposta all'incidente in caverna... reddit

Maldive, il cunicolo maledetto dove sono morti i sub: le foto della grotta. Il team finlandese: La visibilità svanisce in pochi attimiGrotte anguste, cunicoli stretti, sedimenti corallini che al minimo movimento trasformano l’acqua in una nube bianca dove orientarsi diventa quasi impossibile. Ancora di più ... ilmattino.it

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