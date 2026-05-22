La missione di recupero conclusiva a seguito della morte di cinque turisti italiani e di un sommozzatore di soccorso alle Maldive proseguiva ieri, 21 maggio, con il ritorno dei sommozzatori sul luogo per recuperare l’attrezzatura rimasta sul posto durante l’operazione. La morte di cinque subacquei italiani in un incidente subacqueo giovedì scorso nell’atollo di Vaavu ha sconvolto il mondo. La professoressa di biologia marina dell’Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia ventenne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri sono tutti morti nella tragedia. Anche il sergente maggiore Mohammed Mahudhee ha perso la vita durante l’operazione di ricerca. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tragedia Maldive: cosa c’era nella «grotta degli squali»

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Tragedia alle Maldive: Cosa ci insegna l'incidente sulla sicurezza nelle immersioni profonde

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Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit

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