Le prime due autopsie sui corpi di Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti indicano come causa della morte un’eventuale asfissia. I risultati preliminari sono stati comunicati alle autorità, che attendono ulteriori analisi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico al momento. Le indagini continuano per chiarire le circostanze della tragedia.

Le prime 2 autopsie, effettuate sui corpi di Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti, sembrano confermare la morte per asfissia. Attese per oggi le altre tre Sono state eseguite ieri, 25 maggio,le prime autopsie sui corpi dei sub italiani annegati alle Maldive.Le autopsie sono state eseguite sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, mentre per gli altri 3 sub l’autopsia è prevista per oggi. Sembra chenon siano emersi elementi decisivi o anomalie evidenti.L’ultima parola rimane però degli esperti che effettueranno esami tossicologici e istologici. Importante per la valutazione della dinamica sarà anche l’acquisizione delle GoPro che i sub avevano addosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia Maldive, i risultati delle prime 2 autopsie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia Maldive: prime autopsie, cosa emerge. Giallo sul sito Unige: perché i curriculum sono sparitiLe prime autopsie sulle vittime della tragedia alle Maldive sono state effettuate, ma i risultati non sono ancora stati resi noti.

Leggi anche: Sub morti alle Maldive, i risultati delle autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri

Temi più discussi: Tragedia dei sub alle Maldive: le autopsie dei primi due corpi all'ospedale di Gallarate; Le autopsie, le mail all'università, le GoPro: così si cerca la verità sui 5 sub morti alle Maldive. Chi sapeva della decisione di entrare nella grotta?; Sub italiani morti alle Maldive: cosa è successo nelle grotte?; Cosa possono svelare le autopsie sui sub morti alle Maldive, il medico legale: Annegamento e gas tossici.

Prime autopsie sui sub morti alle Maldive, i legali contro l'ateneo reddit

Tragedia delle Maldive, giovedì a Omegna i funerali di Federico GualtieriI familiari hanno ottenuto il nulla osta per dare l'ultimo addio al giovane, morto durante l'immersione insieme ad altri quattro sub ... rainews.it

Sub morti alle maldive: i risultati emersi dall'autopsiaSub italiani morti alle maldive, oggi è stata fatta l'autopsia sui corpi dei 4 connazionali, si è scoperto di più rispetto alle prime notizie diramate. notizie.it