Tragedia Maldive | prime autopsie cosa emerge Giallo sul sito Unige | perché i curriculum sono spariti

Le prime autopsie sulle vittime della tragedia alle Maldive sono state effettuate, ma i risultati non sono ancora stati resi noti. Nel frattempo, l'università di Genova ha chiarito che i profili e i curriculum di due ricercatrici scomparse sono stati rimossi dal sito ufficiale, senza spiegazioni ufficiali. La sparizione dei dati ha suscitato domande, mentre le indagini continuano a concentrarsi sulle cause dell’incidente.

L'università di Genova è intervenuta con una nota per fare chiarezza dopo alcune notizie di stampa sulla sparizione, da sito ufficiale Unige, dei profili e dei curriculum della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriel Oddenino, due delle vittime della tragedia alle Maldive in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso

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