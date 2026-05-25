Sub morti alle Maldive i risultati delle autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri

Sono state effettuate le autopsie sui cinque sub italiani deceduti alle Maldive. Le analisi sono ancora in corso e i risultati degli esami istologici e tossicologici devono essere completati prima di eventuali comunicazioni ufficiali. Non sono state diffuse informazioni sulle cause dei decessi.

Sono state eseguite oggi le prime autopsie sui cinque sub italiani morti alle Maldive. Nessuna indiscrezione trapela sulla possibile causa, i consulenti tecnici devono infatti attendere l'esito degli esami istologici e tossicologici prima di potersi esprimere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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