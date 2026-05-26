Le autorità hanno interrogato l'Università sulla rimozione della pagina dedicata alla professoressa coinvolta nella missione alle Maldive. Si indaga sulle modalità di gestione dei protocolli di sicurezza durante le attività svolte. La vicenda riguarda una tragica morte avvenuta durante un'escursione in mare, con i legali che puntano il dito sulle decisioni prese dall'ateneo. Non ci sono ancora risposte ufficiali sulle ragioni dell'eliminazione delle informazioni online.

? Domande chiave Perché l'Università ha rimosso la pagina dedicata alla professoressa?. Come venivano gestiti i protocolli di sicurezza durante le missioni?. Chi deve rispondere della ricorrenza di queste spedizioni rischiose?. Cosa emergerà dai risultati dell'autopsia sulle due vittime?.? In Breve Avvocati Pugliese e Albert gestiscono l'incarico per l'autopsia della famiglia Montefalcone.. Missioni alle Maldive con ricorrenza annuale o semestrale coinvolgono personale e studenti.. Rimozione pagina digitale della professoressa Montefalcone genera tensioni con i familiari.. Indagini focalizzate sulle procedure di sicurezza dell'Università di Genova per le spedizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Maldive: i legali puntano l’Università su missioni rischiose

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