A Garlasco, le difese dei due imputati nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi si confrontano su strategie e obiettivi. I legali di uno dei sospettati chiedono una revisione del processo e la sospensione della pena, mentre gli avvocati dell’altro negano che ci siano novità significative. La Procura di Pavia ha recentemente concluso le indagini sul 38enne, accusato di aver ucciso la ragazza il 13 agosto 2007, con aggravanti di crudeltà e motivi abietti.

« Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi ». La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul 38enne amico di Marco Poggi che è accusato del delitto del 13 agosto 2007, con le aggravanti della crudeltà e dai motivi abietti. Un omicidio efferato, per cui come noto Alberto Stasi sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione (fine pena, al netto degli sconti, previsto per il 22 ottobre 2028). Il caso Garlasco torna a dividere l’opinione pubblica e a dividersi tra aule giudiziarie e nuove verità investigative, con le difese dei due principali indagati che muovono passi decisi su binari opposti. Garlasco, le difese di Stasi e Sempio in prima linea in direzioni opposte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, il duello delle difese: i legali di Stasi puntano su revisione e sospensione della pena, quelli di Sempio negano la svolta

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