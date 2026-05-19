Un team finlandese, guidato da Sami Paakkarinen, si è recato alle Maldive per attività di immersione. L’obiettivo è testare e perfezionare tecniche di subacquea in condizioni considerate più rischiose. L’ente Dan Europe, che si occupa di sicurezza nelle immersioni, ha comunicato l’intervento di questo gruppo internazionale per condurre studi e analisi su situazioni di emergenza e pratiche di sicurezza. La missione si concentra sulla sperimentazione di procedure e attrezzature in ambienti marini complessi.

Quando l’ente Dan Europe (Divers Alert Network) ha annunciato che sarebbe stato un team finlandese ad immergersi per recuperare i corpi dei sub italiani alle Maldive, ha descritto Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, e Patrik Grönqvist come “professionisti altamente specializzati in immersioni tecniche, immersioni in grotta e operazioni speciali in ambienti con soffitti alti”, con esperienza “maturata attraverso la partecipazione ad alcune delle operazioni di salvataggio subacqueo più impegnative degli ultimi anni”. Il riferimento principale riguarda l’incidente che risale al 2014 avvenuto in Norvegia nella Grotta di Plura. Si tratta di una cavità sommersa a 135 metri, che si snoda per tre chilometri; inizia dalle acque del fiume Plura e termina in una grotta asciutta chiamata Steinugleflaget. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sami Paakkarinen e gli altri in missione alle Maldive: così la Finlandia forma sub per le immersioni più rischiose

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