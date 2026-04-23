Tragedia in via del Vespro donna accusa un malore e muore in strada

Una donna di 73 anni è deceduta in strada nel pomeriggio di oggi in via del Vespro. Intorno alle 17:30, mentre si trovava vicino al cantiere dell'ex villetta Royal, ha accusato un malore e si è improvvisamente accasciata. Nonostante i tentativi di soccorso, la donna non si è più ripresa. La zona è stata immediatamente interdetta in attesa dei rilievi delle forze dell'ordine.

Tragedia in via Del Vespro. Una donna, intorno alle 17,30, è morta dopo aver accusato un malore. La signora, 73 anni, stava camminando nei pressi del cantiere dell'ex villetta Royal quando si è improvvisamente accasciata al suolo. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato la scena, sul.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Accusa un malore in palestra, muore Sandro MatanoUn improvviso malore ha stroncato la vita di Sandro Matano, noto istruttore di fitness, bodybuilder e titolare di una palestra di Scauri. Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore.