Una donna tedesca ha perso la vita durante una giornata di vacanza sulla spiaggia di Bibione, in provincia di Venezia. La turista ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in riva al mare. Testimoni hanno riferito di aver udito urla disperate mentre cercava aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarla. La vicenda si è conclusa con il decesso della donna, senza altre persone coinvolte.

Una mattinata di vacanza si è trasformata in una tragedia improvvisa sul litorale di Bibione, in provincia di Venezia, nel cuore del Veneto, dove una turista di nazionalità tedesca ha perso la vita dopo un malore repentino. La donna si trovava sull’arenile antistante il Villaggio Turistico Internazionale quando ha improvvisamente accusato un malessere e si è accasciata a terra davanti ai bagnanti presenti. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, che hanno lanciato l’allarme e cercato di prestare i primi aiuti in attesa dei sanitari. In pochi minuti la spiaggia si è trasformata in uno scenario di concitazione e apprensione, con le persone presenti sotto shock per quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia in spiaggia, donna muore sotto gli occhi di tutti: “Urla disperate”

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