Un sedicenne ha perso la vita nelle acque del Garda dopo aver effettuato un tuffo da un pedalò. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando il giovane si trovava a bordo del natante, e si sono verificati problemi successivi al tuffo. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. La dinamica dell’accaduto sarà ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il tuffo dal pedalò a diventare fatale?. Quali fattori ambientali hanno influenzato la dinamica del decesso?. Chi deve rispondere della sicurezza nelle zone di svago lacustre?. Come sono stati coordinati i soccorsi tra lago e ospedale?.? In Breve Intervento della Guardia Costiera con due mezzi navali e soccorso del 118.. Trasferimento in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia tramite elisoccorso.. Indagini congiunte di Polizia di Stato e Carabinieri a Desenzano.. Focus sulla sicurezza dei fondali e uso pedalò nei borghi lacustri.. Un sedicenne di Pavia perde la vita sabato 2 maggio a Desenzano dopo essersi tuffato da un pedalò nelle acque del lago di Garda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul Garda: muore un sedicenne dopo un tuffo da un pedalò

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