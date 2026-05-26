Un treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello vicino a Buggenhout, in Belgio. L’incidente ha causato la morte di quattro persone, tra cui due minorenni. Le autorità hanno confermato il bilancio provvisorio e stanno procedendo con le verifiche sul sinistro. Non ci sono dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La dinamica dell’impatto e le condizioni del veicolo sono oggetto di indagine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente nei pressi di Buggenhout. È di quattro vittime, tra cui due ragazzi minorenni, il bilancio provvisorio del grave incidente ferroviario avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nella zona di Buggenhout. La notizia è stata confermata dal ministro dei Trasporti belga, Jean-Luc Crucke, all’emittente RTL. Chi sono le vittime. Secondo quanto riferito dalla procura federale belga, le persone decedute sono il conducente del minibus, un uomo di 49 anni, l’accompagnatrice di 27 anni e due studenti di 15 e 12 anni. Sul mezzo viaggiavano complessivamente nove persone: sette ragazzi, un accompagnatore e l’autista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Belgio, treno travolge scuolabus a un passaggio a livello: quattro morti

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Tragedia in Belgio: treno travolge scuolabus

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