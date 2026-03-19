Bus carico di studenti travolto da treno al passaggio a livello | cinque feriti

Questa mattina alle 8.30, a Sutri, in provincia di Viterbo, un autobus di linea Cotral e un treno si sono scontrati in un passaggio a livello senza barriere. L’incidente ha causato cinque feriti tra gli studenti presenti sul bus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e gestito la situazione.

Un autobus di linea Cotral e un treno della stessa azienda si sono scontrati questa mattina alle 8.30 a un passaggio a livello privo di barriere in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, in provincia di Viterbo. Cinque persone sono rimaste ferite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori Viterbo, diversi studenti feriti Incidente tra camion e treno al passaggio a livello a Chivasso: due feriti lieviCircolazione ferroviaria sospesa tra Ivrea e Chivasso per un incidente che si è verificato intorno alle 15. 80 Günde Devri Alem : Sürprizler ve Tehlikelerle Dolu Macera! bölüm 3 - (Sesli Kitap) Altri aggiornamenti su Bus carico Temi più discussi: Bus di studenti esce di strada dopo l'incidente con un'auto: feriti un ragazzo, l'autista del mezzo e la conducente della vettura,...; Besanino fermo per un anno, le soluzioni: bus sostitutivi e una nuova linea; La Centovallina resta bloccata da Trontano alla Svizzera; Camion tampona un furgone, la cabina di guida trafitta da una trave del carico: miracolato l'autista. Bus carico di studenti si schianta contro un treno al passaggio a livello: diversi feritiTragedia sfiorata questa mattina intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, in provincia di Viterbo, dove un autobus di ... msn.com Soriano nel Cimino – Scontro tra treno e bus Cotral carico di studenti: diversi feritiSORIANO NEL CIMINO - Attimi di paura questa mattina tra Soriano nel Cimino e Vitorchiano, dove un treno e un pullman Cotral carico di studenti si sono scontrati ... etrurianews.it TRASFERTA PRO SESTO BUS GRATUITO! Grande iniziativa della Società: per la partita di domenica 15/3 contro la Pro Sesto, sarà messo a disposizione un pullman da 60 posti a carico totale del club! Partenza: ore 11:30 Nota: La trasferta sar - facebook.com facebook