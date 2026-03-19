Bus carico di studenti travolto da treno al passaggio a livello | cinque feriti

Da orizzontescuola.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 8.30, a Sutri, in provincia di Viterbo, un autobus di linea Cotral e un treno si sono scontrati in un passaggio a livello senza barriere. L’incidente ha causato cinque feriti tra gli studenti presenti sul bus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e gestito la situazione.

Un autobus di linea Cotral e un treno della stessa azienda si sono scontrati questa mattina alle 8.30 a un passaggio a livello privo di barriere in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, in provincia di Viterbo. Cinque persone sono rimaste ferite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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