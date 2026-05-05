Cade da un muretto alto due metri e mezzo | operaio finisce in ospedale
Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto alto circa due metri e mezzo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito l'uomo in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente e le circostanze che hanno portato alla caduta.
Un volo di due metri e mezzo, l'impatto violento con il suolo, poi il trasporto d'urgenza in ospedale. Un operaio sessantenne è rimasto ferito mentre stava lavorando alla ristrutturazione di una villetta nel quartiere di San Leone, ad Agrigento. L'uomo era impegnato nel rifacimento di un muro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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