Cade da un muretto alto due metri e mezzo | operaio finisce in ospedale

Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto alto circa due metri e mezzo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito l'uomo in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno verificando le cause dell'incidente e le circostanze che hanno portato alla caduta.