Cade dalla bici fa un salto di due metri e muore Tragedia in montagna

Da trentotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 si è verificato un incidente mortale in un percorso montano a Parcines, in Alto Adige. Una persona in bicicletta è caduta e, dopo aver compiuto un salto di circa due metri, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. La vittima aveva circa trentacinque anni. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa delle verifiche delle autorità competenti.

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Tragedia nel primo pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 a Parcines, in Alto Adige, lungo il sentiero di Stuanbruch. Un mountain biker di 76 anni, originario del Baden Württemberg, ha perso la vita scivolando dalla bicicletta e facendo un salto di circa due metri.A dare l’allarme, poco dopo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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