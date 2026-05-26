Tragedia delle Maldive | eseguita l' autopsia su Federico Gualtieri giovedì i funerali a Omegna

L’autopsia su uno dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive il 14 maggio è stata completata. I funerali sono previsti per giovedì nella città di residenza della vittima. La tragedia è avvenuta durante un’immersione nella grotta di Alimatha. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Ci sono i primi importanti sviluppi giudiziari e umani sulla tragedia che lo scorso 14 maggio è costata la vita a cinque sub italiani alle Maldive, durante un'immersione nella grotta di Alimathaà. Sabato 23 maggio le salme di quattro delle vittime – Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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SUB MORTI ALLE MALDIVE: SENTITO DAL PM L'ENTOMOLOGO STEFANO VANIN | 22/05/2026

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