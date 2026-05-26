Due operai sono deceduti in incidenti sul lavoro, uno a Catania e l’altro nel Reggiano. A Catania, un uomo di 30 anni è stato schiacciato da un muletto durante un intervento. Nell’altra zona, un operaio è rimasto vittima di un incidente simile, con dettagli ancora da chiarire. Entrambi gli episodi sono stati segnalati alle autorità competenti, che stanno conducendo le verifiche del caso. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui nomi o sulle circostanze specifiche.

Catania, 26 maggio 2026 – Un operaio di 30 anni è morto schiacciato dal muletto sul quale stava lavorando. È successo all’interno di un' azienda di logistica nella zona industriale di Catania. È la seconda vittima registrata oggi in Italia: un altro operaio è deceduto sotto il peso di un muletto in un'azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. Non appena è scattato l’allarme tra i colleghi, nell’azienda catanese sono arrivati gli agenti delle Volanti e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell'Azienda sanitaria provinciale. L'area dell'incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che – con l'aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci – ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l'autopsia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Due operai morti schiacciati da un muletto: uno a Catania e l’altro nel Reggiano

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