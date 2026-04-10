Tragedia a Palermo | gru crolla in cantiere due operai morti

A Palermo, due operai sono deceduti dopo essere caduti dal decimo piano di un cantiere edile in via Ruggero Marturano. La gru presente sul sito è crollata, causando l’incidente che ha coinvolto i lavoratori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Due operai hanno perso la vita a Palermo dopo essere precipitati dal decimo piano durante un cantiere edile in via Ruggero Marturano. Il tragico evento, avvenuto mentre i lavoratori si occupavano della ristrutturazione di un palazzo, è stato causato dal ribaltamento del carrello di una gru. Il bilancio del sinistro vede le vittime Daniluc Tiberi Un Mihai, di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, di 41 anni. Nel momento del crollo, il cestello su cui si trovavano gli uomini è precipitato colpendo la tettoia di un’officina specializzata in ricambi pneumatici. All’interno dell’attività commerciale, Emanuele Parisi, 34 anni, è stato trafitto dal peso del dispositivo caduto e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Villa Sofia con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Palermo: gru crolla in cantiere, due operai morti Leggi anche: Palermo, crolla una gru: morti due operai Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Modena, muore a 73 anni cadendo per il cedimento del cestello della gru. Il figlio è in gravi condizioni; Padre e figlio cadono dalla gru a San Felice sul Panaro vicino Modena, genitore morto sul colpo; VIDEO-FOTO | L’intimidazione al centro revisione di Sferracavallo. VIDEO| Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di una gru: morti due operaiTragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano ... dire.it Tragedia sul lavoro a Palermo, tre operai precipitati da una gru: morti e feritiCedimento improvviso del cestello di una gru durante i lavori di ristrutturazione a Palermo: due operai morti, un terzo si salva e un passante resta ferito ... notizie.it Teglie di rabbia è una tragedia industriale x.com Trentacinque anni fa la tragedia della Moby Prince, il piu grande disastro della marina mercantile italiana dal dopoguerra: 140 passeggeri persero la vita. I vigili del fuoco operarono con motobarche e con elicotteri per i soccorsi - facebook.com facebook