Un escursionista tedesco è stato trovato morto in una zona impervia nei pressi di Barcis. La scomparsa è avvenuta dopo una separazione dalla compagna, avvenuta prima dell'evento. Il corpo è stato individuato lungo un sentiero difficile da raggiungere, in un'area isolata. Le ricerche sono state condotte dai soccorritori che hanno localizzato il corpo in una zona impervia della montagna. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze della tragedia.

? Domande chiave Come si è separato l'escursionista dalla compagna prima della scomparsa?. Dove è stato individuato esattamente il corpo tra i sentieri impervi?. Perché la decisione di proseguire in solitaria ha causato la tragedia?. Cosa hanno scoperto i soccorritori nel punto esatto del ritrovamento?.? In Breve Scomparsa iniziata lunedì dopo il pernottamento al Bivacco Val di Zea il 23 maggio.. Compagna ha segnalato l'allarme lunedì dopo il mancato rientro previsto in Germania.. Soccorso coordinato tra Sores, Guardia di finanza, Soccorso alpino di Maniago e Vigili del fuoco.. Terreno impervio nel comprensorio di Barcis ha reso critiche le operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Barcis: ritrovato il corpo dell’escursionista tedesco

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