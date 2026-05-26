Traffico Roma del 26-05-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:30 di venerdì 26 maggio, si registrano auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. Il traffico appare rallentato in entrambe le direzioni, con veicoli fermi o a passo d’uomo. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano aver causato l’intasamento. La situazione interessa principalmente le zone limitrofe allo svincolo di uscita, dove si formano code più lunghe. La circolazione rimane critica anche nelle ore successive, secondo le ultime segnalazioni.

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