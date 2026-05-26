Traffico Roma del 26-05-2026 ore 18 | 30
Alle 18:30 di venerdì 26 maggio, si registrano auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. Il traffico appare rallentato in entrambe le direzioni, con veicoli fermi o a passo d’uomo. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano aver causato l’intasamento. La situazione interessa principalmente le zone limitrofe allo svincolo di uscita, dove si formano code più lunghe. La circolazione rimane critica anche nelle ore successive, secondo le ultime segnalazioni.
Luceverde Roma Buonasera auto in fila sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente tra la Casilina e la Roma L'Aquila altre code a tratti per traffico tra la Roma Fiumicino e La Romanina altre code per incidente sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni ma ci sono code anche in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria in zona Torrevecchia da ieri sera per il dissesto del manto stradale è chiusa al traffico via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga via Ezio Sciamanna intanto Piazza del Popolo è in corso la cerimonia di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
Notizie e thread social correlati
Traffico Roma del 05-05-2026 ore 18:30Nella serata del 5 maggio 2026 alle 18:30, si registra un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo a Roma, con code che si estendono...
Traffico Roma del 18-05-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 18 maggio 2026 alle 18:30 è intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, con congestioni che coinvolgono varie zone...
Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026; Sito Istituzionale | Giochi della Gioventù a piazza del Popolo, la viabilità; Smantellata un’organizzazione di traffico di droga sul Lido di Ostia, 26 arresti; Droga, maxi operazione di carabinieri e Dda: 4 fermi.
Qualità dell’aria, traffico e mobilità urbana: quanto sono sostenibili le città italiane? L’11 giugno a Roma la presentazione del IX Rapporto #MobilitAria2026 di Kyoto Club e CNR-IIA. Info e iscrizioni #MobilitàSostenibile #QualitàDellAria kyotoclub.org/it/la x.com
Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 20/05/2026 – TRAFFICO DI DROGA ALLE CASE ROSSE, 26 ARRESTI Traffico di sostanze stupefacenti sul lido di Ostia. Smantellato sodalizio criminale nella piazza di spaccio delle case rosse. 26 persone arrestate. #IT facebook
Il Tar di Roma sezione IV-ter, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 3388 ha stabilito che l’amministrazione è obbligata a garantire il rinvio della prova orale se l’impedimento è grave e documentato. reddit
Traffico Roma del 26-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera auto in fila sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente tra la Casilina e la Roma ... romadailynews.it
Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Vicovaro Mandela in direzione Teramo ... romadailynews.it