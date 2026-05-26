Luceverde Roma Buonasera auto in fila sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente tra la Casilina e la Roma L'Aquila altre code a tratti per traffico tra la Roma Fiumicino e La Romanina altre code per incidente sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni ma ci sono code anche in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria in zona Torrevecchia da ieri sera per il dissesto del manto stradale è chiusa al traffico via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga via Ezio Sciamanna intanto Piazza del Popolo è in corso la cerimonia di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2026 ore 18:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 18:30Nella serata del 5 maggio 2026 alle 18:30, si registra un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo a Roma, con code che si estendono...

Traffico Roma del 18-05-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 18 maggio 2026 alle 18:30 è intenso sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, con congestioni che coinvolgono varie zone...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026; Sito Istituzionale | Giochi della Gioventù a piazza del Popolo, la viabilità; Smantellata un’organizzazione di traffico di droga sul Lido di Ostia, 26 arresti; Droga, maxi operazione di carabinieri e Dda: 4 fermi.

Qualità dell’aria, traffico e mobilità urbana: quanto sono sostenibili le città italiane? L’11 giugno a Roma la presentazione del IX Rapporto #MobilitAria2026 di Kyoto Club e CNR-IIA. Info e iscrizioni #MobilitàSostenibile #QualitàDellAria kyotoclub.org/it/la x.com

Il Tar di Roma sezione IV-ter, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 3388 ha stabilito che l’amministrazione è obbligata a garantire il rinvio della prova orale se l’impedimento è grave e documentato. reddit

Traffico Roma del 26-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera auto in fila sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente tra la Casilina e la Roma ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 26-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-l'aquila-teramo all'altezza di Vicovaro Mandela in direzione Teramo ... romadailynews.it